Marché traditionnel, 9 avril 2023, Arbonne Arbonne.

Marché traditionnel

Place Harismendy Arbonne Pyrenees-Atlantiques

2023-04-09 07:30:00 – 2023-04-09 13:30:00

25 producteurs locaux proposeront des produits de qualité et prioritairement en circuits courts. Les clients trouveront une gamme variée de produits : poissons, fruits et légumes, charcuterie, fromages, épices, boissons, spécialités basques et une grande variété de plats à emporter.

© mairie arbonne

