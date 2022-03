Marché traditionnel à Cambremer le Vendredi Matin Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer Calvados Cambremer Marché traditionnel de Cambremer

Chaque semaine, le vendredi Matin

Place de l’Église, 14340 Cambremer, France

Tous les vendredis matins, sur la place de l’Eglise, retrouvez le marché traditionnel de Cambremer avec ses bons produits locaux ! Marché traditionnel de Cambremer

Tous les vendredis matins, sur la place de l'Eglise, retrouvez le marché traditionnel de Cambremer avec ses bons produits locaux ! marchealancienne@mailo.com +33 6 30 35 96 95

Tous les vendredis matins, sur la place de l’Eglise, retrouvez le marché traditionnel de Cambremer avec ses bons produits locaux ! Cambremer

