2023-01-18 – 2023-01-18 Rendez-vous tous les mercredis matin à Montfort-en-Chalosse dans le sud des Landes. Sous la halle, vous aurez le choix : fruits, légumes, poissons, charcuterie, pâtisseries, plats à emporter… Que de gourmandises ! Puisque vous êtes là, pourquoi ne pas vous balader dans les rues de cette Bastide bâtie au 13ème siècle ? Suivez le circuit indiqué près de la Halle, il est également disponible à l'Office de tourisme Terres de Chalosse. Nous en profiterons pour vous présenter les incontournables, des adresses gourmandes et les balades à pied ou à vélo (sur place il y a la Voie Verte de Chalosse). Vous pouvez aussi découvrir la ville avec votre smartphone et l'application gratuite de géocaching Tèrra Aventura. Le départ est au Musée de la Chalosse, un domaine agricole qui reconstitue la vie au 19ème siècle. Prenez aussi le temps de le visiter pour comprendre nos Terres de Chalosse.

