Marché traditionnel, 27 octobre 2022, .

Marché traditionnel

2022-10-27 – 2022-10-27

Bienvenue à Mugron en Chalosse, dans le sud des Landes. Les exposants sont heureux de vous accueillir tous les jeudis matin. Retrouvez des fruits et légumes de saison, du fromage, des pâtisseries, du textile, des plants de fleurs et de légumes… Près du marché, descendez la rue Frédéric Bastiat et faites connaissance avec les commerçants. Profitez-en également pour en savoir plus sur l’histoire de cette commune grâce au parcours du patrimoine. Le dépliant est disponible à l’Office de tourisme Terres de Chalosse. Ou si vous aimez les challenges, armez-vous de votre smartphone, installez l’application gratuite de geocaching Tèrra Aventura, découvrez Mugron en vous amusant et rencontrez, peut-être, Zalambic ! Enfin, si vous êtes sportifs, chaussez-vous et empruntez la Voie Verte de Chalosse, interdite aux véhicules motorisés ou le sentier de l’Adour (accessible aussi en VTT).

dernière mise à jour : 2022-02-18 par