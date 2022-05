Marché traditionnel, 17 septembre 2022, .

Marché traditionnel

2022-09-17 – 2022-09-17

Rendez-vous tous les samedis matin à Hinx en Chalosse, dans le sud des Landes. Les exposants vous font découvrir leurs produits et leurs plats à emporter. Lorsque votre panier est plein et bien à l’abri dans votre voiture, pourquoi ne pas enfiler vos chaussures de marche ? Depuis la mairie, empruntez la route du Port. Après quelques kilomètres, sur la gauche, faites une halte à l’ancien port de Hinx. Jadis, cet endroit était animé et le commerce allait bon train. Les galupes étaient entre autres chargées de vins et de grains. Ici, vous pouvez rejoindre le Sentier de l’Adour. Ce sentier peut également s’apprécier en VTT. A Hinx, vous pouvez également vous balader sur la Voie Verte de Chalosse, interdite aux véhicules motorisés. Soit vous allez vers Dax, soit vous continuez vers les Terres de Chalosse. Contactez l’Office de tourisme pour en savoir plus : patrimoine, saveurs, balades…

Rendez-vous tous les samedis matin à Hinx en Chalosse, dans le sud des Landes. Les exposants vous font découvrir leurs produits et leurs plats à emporter. Lorsque votre panier est plein et bien à l’abri dans votre voiture, pourquoi ne pas enfiler vos chaussures de marche ? Depuis la mairie, empruntez la route du Port. Après quelques kilomètres, sur la gauche, faites une halte à l’ancien port de Hinx. Jadis, cet endroit était animé et le commerce allait bon train. Les galupes étaient entre autres chargées de vins et de grains. Ici, vous pouvez rejoindre le Sentier de l’Adour. Ce sentier peut également s’apprécier en VTT. A Hinx, vous pouvez également vous balader sur la Voie Verte de Chalosse, interdite aux véhicules motorisés. Soit vous allez vers Dax, soit vous continuez vers les Terres de Chalosse. Contactez l’Office de tourisme pour en savoir plus : patrimoine, saveurs, balades…

Rendez-vous tous les samedis matin à Hinx en Chalosse, dans le sud des Landes. Les exposants vous font découvrir leurs produits et leurs plats à emporter. Lorsque votre panier est plein et bien à l’abri dans votre voiture, pourquoi ne pas enfiler vos chaussures de marche ? Depuis la mairie, empruntez la route du Port. Après quelques kilomètres, sur la gauche, faites une halte à l’ancien port de Hinx. Jadis, cet endroit était animé et le commerce allait bon train. Les galupes étaient entre autres chargées de vins et de grains. Ici, vous pouvez rejoindre le Sentier de l’Adour. Ce sentier peut également s’apprécier en VTT. A Hinx, vous pouvez également vous balader sur la Voie Verte de Chalosse, interdite aux véhicules motorisés. Soit vous allez vers Dax, soit vous continuez vers les Terres de Chalosse. Contactez l’Office de tourisme pour en savoir plus : patrimoine, saveurs, balades…

dernière mise à jour : 2022-04-20 par