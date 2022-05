Marché traditionnel

Marché traditionnel, 28 août 2022, . Marché traditionnel

2022-08-28 – 2022-08-28 Le marché d’Amou, marché Dominical, se tient le matin sur la place de la Técouère à l’ombre de platanes centenaires.

Produits fermiers, saveurs locales, senteurs et couleurs sont au rendez-vous de ces instants gourmands, faits de rencontres et de convivialité. Le marché d’Amou, marché Dominical, se tient le matin sur la place de la Técouère à l’ombre de platanes centenaires.

