Marché traditionnel, 17 août 2022, .

Marché traditionnel

2022-08-17 – 2022-08-17

Venez flâner et faire vos achats sur la place du village où se côtoient primeurs, poissonniers, bouchers et autres artisans locaux. Vous pourrez également en profiter pour vous vêtir ou vous munir d’accessoires divers et variés.

