Marché traditionnel, 16 novembre 2022, .

Marché traditionnel

2022-11-16 – 2022-11-16

Rendez-vous tous les mercredis matin, sous le marché couvert et place Charles de Gaulle pour le marché traditionnel.

Vous y trouverez de nombreux produits locaux et quelques douceurs pour aborder la semaine et le week-end à venir : fruits et légumes de saison, volailles, poisson, fromage, pâtisserie, textiles…et même quelques produits réunionnais !

Le samedi matin un petit marché complète l’offre.

Marché traditionnel mercredi et samedi, sous le marché couvert et place Charles de Gaulle. On y trouve de nombreux produits locaux et quelques douceurs pour aborder semaine et WE : fruits et légumes de saison, volailles, poisson, fromage, pâtisserie, textiles…et quelques produits réunionnais !

Rendez-vous tous les mercredis matin, sous le marché couvert et place Charles de Gaulle pour le marché traditionnel.

Vous y trouverez de nombreux produits locaux et quelques douceurs pour aborder la semaine et le week-end à venir : fruits et légumes de saison, volailles, poisson, fromage, pâtisserie, textiles…et même quelques produits réunionnais !

Le samedi matin un petit marché complète l’offre.

dernière mise à jour : 2022-04-02 par