La Châtre-Langlin Indre La Châtre-Langlin Rassemblement de voitures anciennes, marché trad’ (producteurs locaux – artisans) et à partir de 20h, bal trad’ animé par le duo Tourny Gallois. Buvette et restauration sur place. Journée festive à l’étang communal de La Châtre l’Anglin. lesanciennesdelanglin@gmail.com +33 6 77 60 31 88 Rassemblement de voitures anciennes, marché trad’ (producteurs locaux – artisans) et à partir de 20h, bal trad’ animé par le duo Tourny Gallois. Buvette et restauration sur place. La Châtre l’Anglin

