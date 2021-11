Marché tout pour l’enfant Salle des fêtes, 7 novembre 2021, Vienne-en-val.

Marché tout pour l’enfant

Salle des fêtes, le dimanche 7 novembre à 08:30

Marché tout pour l’enfant (de 0 à 18 ans). Organisé par Jumeaux et Plus. Pass sanitaire et masque obligatoire.

Marché tout pour l’enfant (de 0 à 18 ans). Organisé par Jumeaux et Plus. Pass sanitaire et masque obligatoire.

Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T08:30:00 2021-11-07T15:00:00