Bretteville-sur-Ay Manche Bretteville-sur-Ay Nous organisons sur notre exploitation un marché d’été tous les jeudis soir de 17h a 20h entouré d’une quinzaine d’exposants. Il s’agit d’un marché du terroir avec divers producteurs. nPossibilité de restauration sur place. Nous organisons sur notre exploitation un marché d’été tous les jeudis soir de 17h a 20h entouré d’une quinzaine d’exposants. Il s’agit d’un marché du terroir avec divers producteurs. nPossibilité de restauration sur place. thomaslebreuilly1987@gmail.com +33 6 45 63 33 98 Nous organisons sur notre exploitation un marché d’été tous les jeudis soir de 17h a 20h entouré d’une quinzaine d’exposants. Il s’agit d’un marché du terroir avec divers producteurs. nPossibilité de restauration sur place. Bretteville-sur-Ay

