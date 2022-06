MARCHÉ TERROIR ET TRADITIONS Réchicourt-le-Château Réchicourt-le-Château Catégories d’évènement: 57810

Réchicourt-le-Château

MARCHÉ TERROIR ET TRADITIONS Réchicourt-le-Château, 3 septembre 2022, Réchicourt-le-Château. MARCHÉ TERROIR ET TRADITIONS Réchicourt-le-Château

2022-09-03 15:00:00 15:00:00 – 2022-09-03 22:00:00 22:00:00

Réchicourt-le-Château 57810 Réchicourt-le-Château Le mouton sera à l’honneur pour clôturer la saison des marchés «Terroir et Traditions» . Au programme : Des démonstrations de tonte, tissage, tricotage et d’autres animations vous plongeront dans l’univers de la laine de mouton. Animations sur le thème de la Biosphère en compagnie du professeur Cornelius Insectus! Ambiance musicale accordéon de 19h à 21h ! 21h : Spectacle humoristique par Eric Collado (gratuit). Buvette par l’association locale et restauration sur place assurée par l’association des hôteliers restaurateurs du Pays de Sarrebourg. Une manifestation proposée par Tourisme Sarrebourg Moselle Sud. Le + : Dimanche 4 septembre, poursuivez les festivités lors de la Fête de l’Étang, avec «La marche des pêcheurs» à l’arboretum. Réchicourt-le-Château

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 57810, Réchicourt-le-Château Autres Lieu Réchicourt-le-Château Adresse Ville Réchicourt-le-Château lieuville Réchicourt-le-Château Departement 57810

Réchicourt-le-Château Réchicourt-le-Château 57810 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rechicourt-le-chateau/

MARCHÉ TERROIR ET TRADITIONS Réchicourt-le-Château 2022-09-03 was last modified: by MARCHÉ TERROIR ET TRADITIONS Réchicourt-le-Château Réchicourt-le-Château 3 septembre 2022 57810 Réchicourt-le-Château

Réchicourt-le-Château 57810