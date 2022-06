MARCHÉ TERROIR ET TRADITIONS Hommarting Hommarting Catégories d’évènement: 57405

Hommarting 57405 Hommarting Ce marché est l’occasion de faire le plein de bons produits mosellans et de rencontrer un véritable savoir-faire local. Des producteurs fiers de proposer à la vente des produits variés issus de leur ferme ! Sans oublier les produits artisanaux… il y en aura pour tous les goûts ! Côté animations, retrouvez le professeur Cornelius Insectus pour des animations sur le thème de la Biosphère et pour la musique l’accordéon de Cedric Kopf vous accompagnera de 19h à 21h. Buvette par l’association locale et restauration sur place assurée par l’association des hôteliers-restaurateurs du Pays de Sarrebourg. Cette manifestation est proposée par Tourisme Sarrebourg Moselle Sud. Hommarting

