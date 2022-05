Marché : Sur un air d’Italie Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane Bouches-du-Rhône Cette manifestation est organisée à l’occasion du 13ème anniversaire du jumelage entre Marignane et Ravanusa. Un air d’Italie à Marignane ! r nLa Ville, en partenariat avec l’association Comité jumelage Ravanusa, vous propose de vous dépayser en organisant un marché aux couleurs, saveurs et parfums italiens. +33 4 42 31 11 11 Cette manifestation est organisée à l’occasion du 13ème anniversaire du jumelage entre Marignane et Ravanusa. Marignane

