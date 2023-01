Marché sur l’eau traditionnel des Hortillonnages Amiens Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

2023-06-18 10:00:00 – 2023-06-18 13:00:00 Amiens

Le Marché sur l'eau fait revivre une tradition, celle de l'activité maraîchère du 19ème siècle à Amiens… Une fois par an, le marché sur l'eau se déroule comme autrefois. Les hortillons (maraîchers des hortillonnages), en costume traditionnel, descendent la Somme dans les barques à cornet chargées de légumes, de fruits rouges et de fleurs jusqu'à la place Parmentier. Ils accostent sur le quai, installent leurs étals ; le marché peut alors commencer. Ce marché, haut en couleurs, retrace, avec ses senteurs et ses coutumes, la tradition ancestrale des produits authentiques des hortillonnages.

