Marche suivie d’une harengade Nesle-Normandeuse, 20 novembre 2021, Nesle-Normandeuse. Marche suivie d’une harengade Nesle-Normandeuse

2021-11-20 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-20

Nesle-Normandeuse 76340 Nesle-Normandeuse 9h : Départ du parking de l’école – Parcours de 10 km

Ravitaillement au Mont Faucon

Repas : Kir ou verre de Beaujolais – Pommes de terre harengs ou jambon – Dessert

Tarifs : 2.50€/Marche – 8€/Repas – 10€(Marche + Repas)

Réservations avant le 18 Novembre

