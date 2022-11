Marché St-Nicolas Ferrette Ferrette Catégories d’évènement: Ferrette

Haut-Rhin Ferrette Plus d’une trentaine d’exposants vous présenteront leurs créations artisanales dans la nouvelle salle polyvalente de l’espace Robelin à Ferrette. Vous y trouverez de nombreuses idées cadeaux pour petits et grands dans une ambiance conviviale et chaleureuse: décorations de Noël, gourmandises locales, créations en bois et en tissu, … Durant ce week-end, un café éphémère sera tenu par l’association « L’atelier du patchwork » et vous pourrez profiter d’une petite restauration sur place, ainsi qu’une animation musicale assurée par « Les vieilles bottes » le samedi à partir de 19h. Le samedi après-midi à l’Ancien Tribunal se tiendront diverses animations pour les enfants: musique, bricolage, saynète, marche aux lampions avec le Saint Nicolas jusqu’à l’espace Robelin, suivi d’un chocolat chaud offert. Plus d’une trentaine d’exposants vous présenteront leurs créations dans la nouvelle salle polyvalente de l’espace Robelin à Ferrette de 10h à 18h. Café éphémère et petite restauration sur place. Animations pour les enfants le samedi après-midi (à l’Ancien Tribunal). +33 3 89 40 40 01 Ferrette

