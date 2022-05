Marche sportive “S COMME SPORT” Veules-les-Roses Veules-les-Roses Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veules-les-Roses

Marche sportive “S COMME SPORT” Veules-les-Roses, 20 juin 2022, Veules-les-Roses. Marche sportive “S COMME SPORT” Veules-les-Roses

2022-06-20 09:45:00 09:45:00 – 2022-06-20

Veules-les-Roses Seine-Maritime Veules-les-Roses Marche sportive sur la journée de 18 km organisée par le Comité Départemental 76 de randonnée dans le cadre de l’opération départementale “S comme sport : activités bien-être gratuites”

Pour un public initié.

RDV à 9h45 parking des cressonnières.

Gratuit Marche sportive sur la journée de 18 km organisée par le Comité Départemental 76 de randonnée dans le cadre de l’opération départementale “S comme sport : activités bien-être gratuites”

Pour un public initié.

RDV à 9h45 parking des cressonnières… https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/manifestations-sportives/s-comme-sport-activites-bien-etre-gratuites.html Marche sportive sur la journée de 18 km organisée par le Comité Départemental 76 de randonnée dans le cadre de l’opération départementale “S comme sport : activités bien-être gratuites”

Pour un public initié.

RDV à 9h45 parking des cressonnières.

Gratuit Veules-les-Roses

dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Veules-les-Roses Autres Lieu Veules-les-Roses Adresse Ville Veules-les-Roses lieuville Veules-les-Roses Departement Seine-Maritime

Marche sportive “S COMME SPORT” Veules-les-Roses 2022-06-20 was last modified: by Marche sportive “S COMME SPORT” Veules-les-Roses Veules-les-Roses 20 juin 2022 seine-maritime Veules-les-Roses

Veules-les-Roses Seine-Maritime