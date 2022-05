[Marche sportive] Petit-Caux, 17 mai 2022, Petit-Caux. [Marche sportive] Petit-Caux

2022-05-17 10:15:00 10:15:00 – 2022-05-17 13:15:00 13:15:00

Petit-Caux Seine-Maritime Organisée par le centre Aquatique & Spa Marin “Les Bains”, celle-ci s’étend sur 14km de long.

Embarquez vos baskets et votre motivation !

+33 2 35 82 80 90

Petit-Caux Seine-Maritime