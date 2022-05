Marche spirituelle colombanienne Luxeuil-les-Bains, 3 juin 2022, Luxeuil-les-Bains.

Marche spirituelle colombanienne Rue du Sergent Bonnot Cité paroissiale Luxeuil-les-Bains

2022-06-03 – 2022-06-03 Rue du Sergent Bonnot Cité paroissiale

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

EUR 0 0 Cette marche allie visite des historiques locaux, textes bibliques, célébrations et échanges, goûter et temps convivial. De 14h à 18h : Entre Basilique de Luxeuil et La Fontaine Lévêque, dans la forêt du Banney.

Rassemblement à 14h dans les salles de la Cité Paroissiale. Stationnement au parking de la rue Sergent Bonnot.

Thème abordés : Vie Eustaise successeur de Colomban à Luxeuil (Evangile de Jean, Chapitre 9), visite de la Basilique et contemplation des verrières du chœur.

Renseignements et inscription au 06 70 35 72 71 ou 09 63 55 12 03.

Visite organisée par l’abbaye St Colomban.

Participation aux frais selon la générosité des participants.

+33 9 63 55 12 03

Rue du Sergent Bonnot Cité paroissiale Luxeuil-les-Bains

