Devant la Salle des Fêtes Jean Giono Rue de la Jacque Montségur-sur-Lauzon Drôme

2022-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-04 18:00:00 18:00:00

Marché & Spectacle de Noël
2022-12-04 10:00:00 – 18:00:00
Devant la Salle des Fêtes Jean Giono, Rue de la Jacque, Montségur-sur-Lauzon, Drôme

Programme festif et pour tous dans l'ambiance de Noël – animations enfants – vente/expo de produits artisanaux.
+33 7 82 24 27 05
https://www.facebook.com/lesptitsloupsmontsegur

