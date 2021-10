Brousses-et-Villaret Brousses-et-Villaret Aude, Brousses-et-Villaret MARCHÉ SPÉCIAL NOËL Brousses-et-Villaret Brousses-et-Villaret Catégories d’évènement: Aude

2021-12-14 16:30:00 16:30:00 – 2021-12-14 20:30:00 20:30:00

Brousses-et-Villaret Aude Marché de producteurs locaux et artisanat local. De nombreux exposants seront prévus les 16 novembre et 14 décembre pour vous proposer de nombreuses idées cadeau pour Noël ! Possibilité de restauration sur place.

