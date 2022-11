Marché Spécial Noël à Saint-Laurent les Tours Saint-Laurent-les-Tours Saint-Laurent-les-Tours Catégories d’évènement: Lot

2022-12-16 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-16 21:00:00 21:00:00

Lot Saint-Laurent-les-Tours Marché de producteurs locaux, sous la jolie halle du village.

Produits alimentaires, assiettes gourmandes, buvette et vin chaud

Artisanat local

Animation musicale

Tours de poney pour les enfants et arrivée du Père Noël ©noel

