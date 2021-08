Sorbey Sorbey Meuse, Sorbey MARCHE SORBEY SAINT-LAURENT Sorbey Sorbey Catégories d’évènement: Meuse

Sorbey Meuse Sorbey Vous vous demandez ce qu’est le Caillou Saint-Martin? Vous n’avez jamais entendu parler du Mont Cey, point culminant d’une partie de la Woëvre ? Vous ne savez pas dans quel sens coule l’Othain? Vous voulez profiter de la fin des vacances en famille ou entre amis ? Chaussez vos chaussures de rando, enfourcher votre VTT, seller votre cheval, attacher votre chien : Les Portes de Verdun ouvrent 3 nouveaux sentiers : du Caillou à l’Othain. Pour l’occasion nous organisons 3 parcours pour les piétons, les VTT et les cavaliers, de 5-10-20 km. Les départs se feront à 14h pour les marcheurs, 14h30 pour les cavaliers et les VTT, 15h pour la marche canine et les attelages. Et pour ne pas vous laisser seul·e en soirée, on vous propose de participer à un bal champêtre, une retraite aux flambeaux et un grand feu d’artifice ! RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

