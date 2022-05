Marche solidaire Sur les Pas de SO Flers, 23 mai 2022, Flers.

Marche solidaire Sur les Pas de SO Flers

2022-05-23 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-23

Flers Orne

4 jours de marche pour sensibiliser et prévenir sur le diabète. Boucle de 9 km le matin et 10 km l’après-midi autour de Flers. Conférence sur le sport, l’activité physique et le diabète avec Yvan Raca, chercheur STAPS activité physique et santé , Quentin Valognes, diabétique et champion cycliste

contact@surlespasdeso.com https://www.surlespasdeso.com/

