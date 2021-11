Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher, Saint-Amand-Montrond Marché Solidaire Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Marché Solidaire Saint-Amand-Montrond, 20 novembre 2021, Saint-Amand-Montrond. Marché Solidaire Saint-Amand-Montrond

2021-11-20 09:00:00 – 2021-11-20 17:00:00

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond Marché au profit du Centre social du Vernet

Producteurs et artisans locaux

Collecte de vêtements enfants , jouet et décorations de Noël +33 6 58 55 47 56 BGE

Saint-Amand-Montrond

dernière mise à jour : 2021-11-04 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse Ville Saint-Amand-Montrond lieuville Saint-Amand-Montrond