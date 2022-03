Marche solidaire pour l’Ukraine Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre Une marche solidaire pour l’Ukraine est organisée à l’initiative d’associations athisiennes. Le but est de réunir des fonds pour soutenir la population ukrainienne. Une urne sera à disposition pour recevoir les dons qui seront reversés intégralement à la Croix Rouge française pour soutenir des actions de solidarité envers les populations ukrainiennes. Ouverte à tous, l’allure sera modérée et à portée de tous sur un circuit sans difficulté (boucle de 6 km).

