Rafraîchissements à l’arrivée. lesmarcheursdujeudi@gmail.com +33 6 24 55 01 94 http://lesmarcheursdujeudi.blogspot.fr/ Une marche solidaire de 6 et de 9 km environ est organisée au profit des familles ukrainiennes hébergées dans notre communauté de communes et dans les environs. Elle est ouverte à tous.

