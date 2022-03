MARCHE SOLIDAIRE POUR L’AUTISME Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

MARCHE SOLIDAIRE POUR L'AUTISME Forbach, 2 avril 2022, Forbach.

2022-04-02 08:00:00 – 2022-04-02 11:00:00

Forbach Moselle Marche organisée à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. 3 parcours accessibles à tous. Départs de 8h à 11h. Restauration possible sur place. Participation sur don libre : les bénéfices participeront à la vie sociale des résidents des Apogées. Renseignements au 03.87.13.00.43 +33 3 87 13 00 43 FAS/FAM Les Apogées

Foyer Marineau 93 rue principale Forbach

