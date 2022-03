Marche solidaire pour la recherche Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Marche solidaire pour la recherche Celles-sur-Belle, 15 mai 2022, Celles-sur-Belle. Marche solidaire pour la recherche Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle

2022-05-15 – 2022-05-15 Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres 6 6 EUR Marche solidaire pour la recherche 5e édition – 6 ou 12 km Dimanche 15 mai au départ de l’Abbaye royale de Celles-sur-Belle ou salle Robert Dalban en cas de mauvais temps Départ libre de 8h à 10h30 6€ / adulte, 3€/tarif réduit Informations au 06 12 08 81 07 La totalité des inscriptions sera reversée à l’association Imagine For Margo

Dons possibles sur place ou sur www.alvarum.com/latoiledeliot2022 Marche solidaire pour la recherche 5e édition – 6 ou 12 km Dimanche 15 mai au départ de l’Abbaye royale de Celles-sur-Belle ou salle Robert Dalban en cas de mauvais temps Départ libre de 8h à 10h30 6€ / adulte, 3€/tarif réduit Informations au 06 12 08 81 07 +33 6 12 08 81 07 Marche solidaire pour la recherche 5e édition – 6 ou 12 km Dimanche 15 mai au départ de l’Abbaye royale de Celles-sur-Belle ou salle Robert Dalban en cas de mauvais temps Départ libre de 8h à 10h30 6€ / adulte, 3€/tarif réduit Informations au 06 12 08 81 07 La totalité des inscriptions sera reversée à l’association Imagine For Margo

Dons possibles sur place ou sur www.alvarum.com/latoiledeliot2022 Office de Tourisme du Pays Mellois

Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Autres Lieu Celles-sur-Belle Adresse Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles Ville Celles-sur-Belle lieuville Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle Departement Deux-Sèvres

Marche solidaire pour la recherche Celles-sur-Belle 2022-05-15 was last modified: by Marche solidaire pour la recherche Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 15 mai 2022 Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres