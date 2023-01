MARCHE SOLIDAIRE Pornic Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic

MARCHE SOLIDAIRE Pornic, 14 mai 2023, Pornic . MARCHE SOLIDAIRE Mairie annexe de la Birochère ( départ) Rue Pierre Fleury Pornic Loire-Atlantique Rue Pierre Fleury Mairie annexe de la Birochère ( départ)

2023-05-14 08:45:00 – 2023-05-14 08:45:00

Rue Pierre Fleury Mairie annexe de la Birochère ( départ)

Pornic

Loire-Atlantique Marche de 10 km à 12 km. RDV 8:45

Marche de 7 à 8km RDV 9:15

4 km petit tour à Pornic départ 9:30

Verre de l’amitié au retour. Organisée par l’association LA LUNE A L’ENVERS avec la participation de Jade Rando Loisirs et du Godillot Pornicais au profit de Madagascar. hugues.fonteneau@wanadoo.fr +33 2 40 21 38 84 Rue Pierre Fleury Mairie annexe de la Birochère ( départ) Pornic

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Pornic Loire-Atlantique Rue Pierre Fleury Mairie annexe de la Birochère ( départ) Ville Pornic lieuville Rue Pierre Fleury Mairie annexe de la Birochère ( départ) Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

MARCHE SOLIDAIRE Pornic 2023-05-14 was last modified: by MARCHE SOLIDAIRE Pornic Pornic 14 mai 2023 Loire-Atlantique Mairie annexe de la Birochère ( départ) Rue Pierre Fleury Pornic Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique