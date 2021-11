Pontarlier Pontarlier 25300, Pontarlier Marché solidaire Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: 25300

Pontarlier

Marché solidaire Pontarlier, 4 décembre 2021, Pontarlier. Marché solidaire Pontarlier

2021-12-04 – 2021-12-05

Pontarlier 25300 EUR 0 0 Organisé par Amnesty International Pontarlier.

Marché solidaire avec Amnesty International (groupe 436 Pontarlier), AMI-p (Tchad), AVANA (Madagascar), Palestine Amitié, REPAIR (aide aux réfugiés), Solidarité Pérou. Vente de produits d’artisanat de Birmanie, Madagascar, Palestine, Pérou, Tchad, papeterie, livres… amnesty.pontarlier@gmail.com +33 3 81 46 81 10 Organisé par Amnesty International Pontarlier.

Marché solidaire avec Amnesty International (groupe 436 Pontarlier), AMI-p (Tchad), AVANA (Madagascar), Palestine Amitié, REPAIR (aide aux réfugiés), Solidarité Pérou. Vente de produits d’artisanat de Birmanie, Madagascar, Palestine, Pérou, Tchad, papeterie, livres… Pontarlier

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 25300, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Ville Pontarlier lieuville Pontarlier