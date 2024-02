MARCHE SOLIDAIRE Pays de Belvès, samedi 20 juillet 2024.

MARCHE SOLIDAIRE Pays de Belvès Dordogne

9 km

Départ 18 h Place de la Halle de Belvès

Au profit de la fondation Groupama-

Engagée dans la recherche pour vaincre les maladies rares et les cancers pédiatriques.

Inscription possible le jour de la course.

Dés 9 h présence sur le marché de Belvès du Professeur GROSSET pour expliquer ses recherc

Soirée magret/frites après la marche 12 € 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-20

Place de la Halle

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement MARCHE SOLIDAIRE Pays de Belvès a été mis à jour le 2024-02-27 par Périgord Noir Vallée Dordogne