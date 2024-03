MARCHE SOLIDAIRE LA RANDO DE LAURE Camplong, samedi 13 avril 2024.

MARCHE SOLIDAIRE AUTOUR DE CAMPLONG, TOUT UN TERRITOIRE AUX CÔTÉS DE LAURE

La Rando de Laure,

« Pour la 3ème fois et après 25 ans de Parkinson, je lance un défi à ma maladie dans la catégorie « c’est moi la plus forte »

Votre soutien et vos encouragements me sont indispensables pour réussir à relever ce défi.

VENEZ MARCHER AVEC MOI

RDV à partir de 8h pour un café/croissant

Départ 9h Le parcours est une boucle avec départ et arrivée à Camplong.

La distance 12 ,5km avec une petite difficulté sur 300 m en descente sur chemin caillouteux. N’oublions pas que Camplong est situé au milieu des montagnes, donc le plat n’est pas au programme.

Inscription par mail à laure.saumier@gmail.com ou dans la page événement Facebook La Rando de Laure

Déjeuner sur place, tiré du sac ou possibilité de réserver un repas auprès de Cécile au 06-15-27-85-49.

13h Concert du Groupe Duo Zoom un répertoire de plus de 150 chansons de variétés françaises et internationales des années 60 à nos jours.

http://duozoom.com .

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-13

Camplong 34260 Hérault Occitanie laure.saumier@gmail.com

