MARCHE SOLIDAIRE Jauzé Jauzé Catégories d’évènement: Jauzé

Sarthe

MARCHE SOLIDAIRE Jauzé, 2 octobre 2022, Jauzé. MARCHE SOLIDAIRE

Place de la Mairie Jauzé Sarthe

2022-10-02 09:30:00 – 2022-10-02 16:00:00 Jauzé

Sarthe Jauzé Parcours de 7,5km (environ 2 heures) au départ du parking de la mairie de Jauzé entre 9h30 et 12h30.

Inscription sur place РTarifs : 5۬ par adulte et gratuit pour les moins de 10 ans

Buvette et restauration rapide sur place.

Plus d’infos par SMS au 06 35 51 15 88 – 06 85 76 49 89

https://www.facebook.com/15deMorgane Randonnée pédestre organisée par l’association XV de Morgane qui lutte contre le sydrome de Rett https://www.facebook.com/15deMorgane Jauzé

dernière mise à jour : 2022-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Jauzé, Sarthe Autres Lieu Jauzé Adresse Place de la Mairie Jauzé Sarthe Ville Jauzé lieuville Jauzé Departement Sarthe

Jauzé Jauzé Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jauze/

MARCHE SOLIDAIRE Jauzé 2022-10-02 was last modified: by MARCHE SOLIDAIRE Jauzé Jauzé 2 octobre 2022 Jauzé Place de la Mairie Jauzé Sarthe sarthe

Jauzé Sarthe