MARCHÉ SOLIDAIRE Hannonville-sous-les-Côtes, 11 décembre 2021, Hannonville-sous-les-Côtes. MARCHÉ SOLIDAIRE Écomusée 87 Rue Chaude Hannonville-sous-les-Côtes

2021-12-11 – 2021-12-12 Écomusée 87 Rue Chaude

Hannonville-sous-les-Côtes Meuse Hannonville-sous-les-Côtes Marché d’associations de commerce équitable et d’artistes locaux pour faire des cadeaux qui ont du sens.

Entrée libre. ecomusee.hannonville@wanadoo.fr +33 3 29 87 32 94 http://www.ecomusee-hannonville.com/ Écomusée 87 Rue Chaude Hannonville-sous-les-Côtes

