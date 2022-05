Marche solidaire : Etonnant voyage Évran, 2 juin 2022, Évran.

Marche solidaire : Etonnant voyage Évran

2022-06-02 – 2022-06-04

Évran Côtes d’Armor Évran

En 2019, L’Étonnant Voyage fut une initiative portée par plus de 60 organisations d’Ille-et-Vilaine, une démarche à la fois artistique et citoyenne.

Artistique car, au centre du projet, il y avait le recueil de poésie « En chemin… », co-écrit par 10 poètes précaires, français et exilés. Ce projet poétique avait été soutenu par le festival Étonnants Voyageurs et le poète Yvon Le Men que nous remercions.

Action citoyenne puisque l’objectif était de porter ce recueil de poésie jusqu’au festival littéraire de Saint-Malo dans une grande marche solidaire pour l’ égalité d’accès aux droits et à la dignité pour tous et toutes.

Actions solidaires effectuées grâce à cette marche :

6 000 € pour l’aide alimentaire d’urgence durant le premier confinement,

2 000 € pour financer la scolarisation de mineurs isolés,

5 000 € pour acheter du matériel vidéo permettant la formation de jeunes précaires et la réalisation de courts métrages en collaboration avec le

Comptoir du doc.

Cette année, l’Étonnant voyage se déroulera du 28 mai au 5 juin le long du canal de Rennes à Saint-Malo. 9 jours de marche, de soirées, d’accueil et de convivialité organisés par les groupes locaux, avec le soutien de nombreuses municipalités.

Jeudi 2 juin : étape de Saint-Domineuc à Evran

Vendredi 3 juin : étape d’Evran à la Vicomté-sur-Rance

Samedi 4 juin : étape de la Vicomté-sur-Rance au Minihic-sur-Rance

https://etonnantvoyage.org/

En 2019, L’Étonnant Voyage fut une initiative portée par plus de 60 organisations d’Ille-et-Vilaine, une démarche à la fois artistique et citoyenne.

Artistique car, au centre du projet, il y avait le recueil de poésie « En chemin… », co-écrit par 10 poètes précaires, français et exilés. Ce projet poétique avait été soutenu par le festival Étonnants Voyageurs et le poète Yvon Le Men que nous remercions.

Action citoyenne puisque l’objectif était de porter ce recueil de poésie jusqu’au festival littéraire de Saint-Malo dans une grande marche solidaire pour l’ égalité d’accès aux droits et à la dignité pour tous et toutes.

Actions solidaires effectuées grâce à cette marche :

6 000 € pour l’aide alimentaire d’urgence durant le premier confinement,

2 000 € pour financer la scolarisation de mineurs isolés,

5 000 € pour acheter du matériel vidéo permettant la formation de jeunes précaires et la réalisation de courts métrages en collaboration avec le

Comptoir du doc.

Cette année, l’Étonnant voyage se déroulera du 28 mai au 5 juin le long du canal de Rennes à Saint-Malo. 9 jours de marche, de soirées, d’accueil et de convivialité organisés par les groupes locaux, avec le soutien de nombreuses municipalités.

Jeudi 2 juin : étape de Saint-Domineuc à Evran

Vendredi 3 juin : étape d’Evran à la Vicomté-sur-Rance

Samedi 4 juin : étape de la Vicomté-sur-Rance au Minihic-sur-Rance

Évran

dernière mise à jour : 2022-04-28 par