Marché solidaire d’hiver – acerma ACERMA Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Du samedi 09 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Venez découvrir le Marché solidaire d’Hiver de l’ACERMA !

Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver…On connaît toutes et tous ce bon vieux refrain ! Les fêtes de fin d’année approchent, Paris s’agite et les foules vont bientôt se précipiter aux divers marchés de Noël de la ville. A l’ACERMA, on aime faire de chaque occasion un événement qui nous rassemble

Vous pouvez dès à présent bloquer les dates de la seconde édition du Marché Solidaire de l’ACERMA le samedi 09 et dimanche 10 décembre 2023. Ce marché sera animé par des artisan.e.s venu.e.s vendre leurs créations originales.Bien évidemment, la journée sera également rythmé par des animations : un spectacle de l’atelier danse le samedi à 16h et un concert le dimanche à 16h !

PS : et vous, quelle est votre tradition préférée quand l’hiver approche ? On veut savoir !

À bientôt ! L’équipe de l’ACERMA

Les stands présents :

Juklily – Bijoux (Instagram : juklily)

Découvrez les minutieuses créations de Lili qui confectionne des bijoux en acier inoxydable, plaqué or, pierres précieuses et semi-précieuses, tout ça made in France. Ses créations prennent forme au gré de ses envies, sans suivre la mode; Elle produit essentiellement des modèles uniques ou des séries très limitées.

Emile et Rosa – Accessoires et textiles (Instagram : .emile.et.rosa)

Découvrez l’association Emile et Rosa qui créée de nouveaux emplois en développant des activités utiles pour les habitant.es du quartier et de faire ainsi vivre le droit à l’emploi pour toutes et tous. Leur équipe de couture vous propose des créations sur mesure : tote bags, petits sacs, torchons, sac à tarte, vide-poches…Ils.elles revalorisent dans leurs créations des tissus issus de dons.

Mabrouka – Calligraphie arabe (Instagram : mabrouka_paris)

La créatrice Mabrouka utilise de l’encre de Chine pour styliser de multiples objets. Son travail repose sur une création artistique qu’est la calligraphie arabe, un travail 100% manuel. Elle dessine des célébrités féminines du monde entier sur des supports divers et variés : mugs, pochettes, totebag, posters, gourdes, …

Justine – Décorations

Justine est une créatrice qui confectionne des suspensions pour plantes en macramé. Elle réalise à la fois des modèles colorés et assortis de perles en bois et des modèles plus sobres pour une décoration épurée. Sa démarche est éthique, elle fait attention à la provenance de ses matériaux et en faisant de l’upcycling dès que possible.

Francement Bon – Alimentation (Facebook : L’Hexagone dans mon assiette)

Découvrez les produits de Francement bon, une large gamme de produits gourmands issus d’artisan.e.s et de producteur.trice.s des 4 coins de la France. Le circuit-court est leur moteur et le but est de satisfaire les envies gustatives d’un large public : petit.e.s et grand.e.s, végétarien.ne.s, végan.e.s, carnivores, intolérant au gluten, …..

Akila – Gourmandises

Que serait un Marché d’Hiver sans sa pause douceur ? Akila sera présente pour vous mettre l’eau à la bouche ! Impossible de résister face à ses pâtisseries orientales… En cette période de fêtes, la gourmandise est de rigueur

France – Perlage

Ce stand sera consacré au travail du perlage. Vous y retrouverez des bijoux en perle, de jolis sacs, des coussins et encore des vêtements.

Ami – Accessoire de mode

Ami, créatrice d’accessoires en Wax, bonnets soins, customisations de Tee-shirts et personnalisation 100% fait main. Vous pourrez vous procurer un bonnet satin chic, tout comme le bonnet satin et wax, il est idéal pour une protection optimale de vos cheveux. Il se porte facilement de jour comme de nuit et c’est à vous de le nouer selon vos envies. Et tout ça avec Style !

