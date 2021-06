Paris Mairie du 20e arrondissement Paris Marché solidaire des F.A.A.B Mairie du 20e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marché solidaire des F.A.A.B Mairie du 20e arrondissement, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 10h à 20h

gratuit

Venez soutenir une initiative solidaire et locale du 20eme avec des créatrices engagées ! Les Fabricant.e.s Amateurs.rices des Amandiers et de Belleville vous invite à la 2 édition de leur marché solidaire Sur le parvis de la Mairie du 20ème Après une 1ère édition en décembre, dans le froid mais la bonne humeur, les FAAB sont de retour encore plus motivé.e.s pour vous montrer leurs savoir-faire ! Vous trouverez : Des produits zéro déchet responsables Des vêtements et accessoires stylés Des produits bien-être naturels de qualité Des carnets en papier recyclé élégants Des peintures créatives Des jeux inventifs… Pour petits et grands. Pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres ! ►Et aussi… Une buvette avec boissons fraîches pour se désaltérer, goûter et snacking sur place pour plus de gourmandise ! Une exposition photo sur les FAAB Un stand organisateur pour discuter de ce projet solidaire et collectif ́. . Avec les créatrices : Muli, Sarah, Julie, Aissatou, Cumba, Kim, Nadège, Aissata, Natacha, Tsila, Claudine, Marie-France, Sawab, Oummou, Mahbouba, Maryse, Catherine, Claire, Stéphanie, Josiane, Marina, Maité et Rim Les collectifs associatifs : Le centre social des Rigoles, La Maison du Bas Belleville, L’ESAT de Ménilmontant, l’Accorderie du 20ème, Le miel des Amandiers et l’association rejoignez-nous sur notre instram : lesfaab ou par mail à lesfaab@gmail.com Voir moins Événements -> Brocante / Marché Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (55m) 3bis : Pelleport (413m)

Contact :Système C https://www.instagram.com/lesfaab/ https://www.facebook.com/lesfaab/ Événements -> Brocante / Marché Plein air

Date complète :

2021-07-03T10:00:00+02:00_2021-07-03T20:00:00+02:00

Illustration Facebook

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Mairie du 20e arrondissement Adresse 6 place Gambetta Ville Paris lieuville Mairie du 20e arrondissement Paris