MARCHÉ SOLIDAIRE DE NOËL Toulouse, 9 décembre 2022, Toulouse.

MARCHÉ SOLIDAIRE DE NOËL

6 Rue du Lieutenant-Colonel Pélissier ESPACE DURANTI SALLE OSETE Toulouse Haute-Garonne ESPACE DURANTI 6 Rue du Lieutenant-Colonel Pélissier

2022-12-09 – 2022-12-10

Encouragées par le succès des années précédentes, quatre associations nationales et internationales se groupent pour mettre en lumière et en action un monde solidaire. Lors de ce marché, on peut découvrir des douceurs et objets du monde, décoratifs ou utilitaires, alliant la qualité à la beauté de matières naturelles, simples ou nobles.

Pour ces fêtes de fin d’année, contribuerez à un monde plus humain, pensez et achetez solidaire, à tous les prix et pour tous les goûts.

Artisans du Monde, la Cimad, Unicef et le Secours populaire organisent la 19ème édition de son traditionnel marché solidaire.

contact@spf31.org +33 5 34 40 34 40

