Chef-Boutonne, Deux-Sèvres

Deux-Sèvres

Marche solidaire contre la SLA Chef-Boutonne, 25 septembre 2021, Chef-Boutonne. Marche solidaire contre la SLA 2021-09-25 – 2021-09-25 Parking du château Avenue des Fils Fouquaud

Chef-Boutonne Deux-Sèvres Chef-Boutonne Marche solidaire contre la SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique ou Maladie de Charcot) Samedi 25 septembre à Chef-Boutonne Organisée par l’association “Bougez contre la SLA” et le Foyer Culturel Chef-Boutonnais Animation musicale 11 et 5,5 km, bénéfices reversés à la recherche

(parcours de 5,5km est accessible aux fauteuils roulants) Inscriptions sur place à partir de 13h

