MARCHE SOLIDAIRE | DE CAMPLONG À LAMALOU-LES-BAINS

TOUT UN TERRITOIRE AUX CÔTÉS DE LAURE POUR MONTRER QUE C’EST POSSIBLE !

De 08H à 16H

Le 11 avril, Laure atteinte de la maladie de Parkinson depuis 23 ans, va marcher de Camplong à Lamalou-les-bains. Seize kilomètres pour défier la maladie et montrer que c’est possible ! C’est son défi mais aussi celui de ses proches et amis et de tous ceux qui veulent la soutenir en marchant à ses côtés.

Le 11 avril c’est aussi la journée mondiale consacrée à la maladie de Parkinson et Laure veut en faire un temps fort en Grand Orb en défiant toutes les lois de cette maladie et plus largement de toutes les maladies neurologiques. Laure, Camplonnaise de 54 ans, a été diagnostiquée Parkinson il y a 23 ans. C’est une battante qui ne s’est jamais résignée. «Si vous y croyez, vous pouvez faire encore des choses intéressantes. Ce n’est pas tous les jours simple mais en se battant on peut y arriver » expliquait Laure au président de la Communauté de communes Grand Orb Pierre Mathieu, qui l’a reçue le 1er mars dernier accompagnée de proches et amis. Ce dernier l’a assuré de son soutien : «Votre démarche est légitime et généreuse pour faire connaitre cette maladie. La Communauté de communes va vous accompagner dans l’organisation de cette journée qui porte un message d’espoir pour toutes les personnes atteintes de maladies neurologiques. »

Une cinquantaine de personnes se sont déjà inscrites pour cette marche : «Je suis rejointe par beaucoup de gens. Je ne pensais pas que ça prendrait autant d’ampleur. Notre objectif, avec mes proches et amis, est de rassembler un maximum de personne ce jour-là. C’est la raison pour laquelle nous avons prévu un parcours adapté aux possibilités physiques de chacun ».

Les gens pourront ainsi choisir la difficulté de leur marche aux côtés de Laure, avec la possibilité de rejoindre le cortège sur les points de ravitaillement proposés par les communes partenaires de la journée.

Le départ de Camplong pour 16 km est prévu à 8h, au Pradal pour 8km entre 10h et 10h30, et à Hérépian pour 3 km vers 11h30, pour une arrivée à Lamalou entre 12h30 et 13h.

«Plus on sera nombreux, plus Laure fera cette marche facilement » indique son compagnon.

marchonscamplonglamalou@gmail.com

