Vosges

MARCHE SOLIDAIRE À LA COLLINE DE SION 2021-11-06 13:00:00 13:00:00 – 2021-11-06 18:00:00 18:00:00

Capavenir Vosges Vosges Capavenir Vosges Le centre social de Thaon-les-Vosges propose une marche solidaire à la colline de Sion.

3h30 – 10 km – Difficulté moyenne.

De Vaudémont au saut de la Pucelle, venez découvrir vestiges et vieilles bâtisses. Peut-être arriverez-vous à voir les étoiles de Sion ?

Renseignements et inscription au 03 29 39 12 43.

