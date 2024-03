MARCHE SOLIDAIRE ✊ La francophonie face aux handicaps invisibles par l’équipe France de Francophonie sans frontières Gare de Reims Reims, samedi 16 mars 2024.

À l’occasion de la journée internationale de la francophonie, FSF vous invite à sa marche solidaire à Reims en France !

À l’occasion de la semaine de la langue française et de la journée internationale de la francophonie, l’antenne Région Grand-Est de Francophonie sans frontières vous invite à participer à sa marche solidaire dans le cadre de l’engagement annuel de l’équipe dans « l’expression face aux handicaps invisibles« .

Rendez-vous le samedi 16 mars 2024 devant la gare de Reims !

La marche permettra de lever des fonds par parrainage (1€/100m) pour l’achat du livre Accompagner l’enfant dans sa scolarité : TDAH, Dys, HPI, TSA et tous les autres ! (Dunod, 2023) en partenariat avec l’association Parcours enfant qui se trouve à Nice.

Inscriptions et donations :

à partir de 10h devant la Gare de Reims

Contact & Inscriptions : M. Magloire DURAND, france[@]francophoniesf.org, +33 6 17 89 35 97

Inscription et donation via HelloAsso

En savoir plus sur Francophonie sans frontières :

Organisation internationale non-gouvernementale ayant pour objectifs la promotion de la mobilité, des échanges et de la coopération dans l’espace francophone, Francophonie sans frontières (FSF) travaille de concert avec des institutions ainsi que des ONGs impliquées dans tous les aspects de la francophonie.

Initiative portée par une centaine de volontaires et bénévoles à travers le monde, nous contribuons à faire émerger une société civile soudée, solidaire, inclusive et agissante. C’est cela même ce qui nous anime, notre raison d’être : ensemble, créons des liens durables pour la francophonie !

Découvrir le reste de notre programme international pour le mois de la francophonie sur le site de Francophonie sans frontières !

Nous rejoindre, soutenir nos initiatives et adhérer à Francophonie sans frontières, cliquez ici !

Ensemble, créons des liens durables pour la francophonie ✨

