Soleymieux Loire Soleymieux Marché dans le bourg Soleymieux le vendredi de 16h à 19h, tous les 15 jours.

Dès le 21 mai 2021, 4 et 18 juin, 2, 16 et 3 juillet … mairiesoleymieux42@gmail.com +33 4 77 76 71 62 http://www.soleymieux.com/ Soleymieux

