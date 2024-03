Marche sensorielle LA FONTAINE DU DY ( Salle de réception et gîtes à 13 km de Fontainebleau) Moret-Loing-et-Orvanne, dimanche 26 mai 2024.

Marche sensorielle Fête de la Nature 2024 à la Fontaine du Dy (77) Dimanche 26 mai, 12h00, 16h00 LA FONTAINE DU DY ( Salle de réception et gîtes à 13 km de Fontainebleau) Tarifs : 1 place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-26T12:00:00+02:00 – 2024-05-26T14:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T16:00:00+02:00 – 2024-05-26T18:00:00+02:00

Laissez-vous guider lors de cette immersion sensorielle dans la nature. Pas à pas, votre rythme ralentit, vos sens s’éveillent un à un, vous vous connectez au pouvoir apaisant de la nature. Cette balade sera l’occasion pour vous de découvrir un milieu écologique forestier. Accompagnés par Muriel, vous serez invités à porter votre attention, successivement sur les couleurs, les motifs, les sont et les odeurs.

Activité par Muriel PAEPEGAEY, Accompagnatrice nature.

Durée : 2h

Activité organisée par La Fontaine du Dy – animations nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/marche-sensorielle

