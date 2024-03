Marche sensorielle à la pleine lune 49000 Écouflant, France Pays de la Loire Écouflant, mardi 23 avril 2024.

Karine Chardon vous guide dans une marche silencieuse ponctuée d’invitations à l’éveil des sens et à la contemplation. Avec la marche sensorielle nocturne, imprégnez-vous de l’atmosphère de la nature, entrez dans une perception plus fine en lien avec l’environnement et laissez-vous « cueillir » par la nuit. Mardi 23 Avril DE 21H À 23H Parc des Sablières, Écouflant 20€/pers. Inscriptions : 06 18 42 45 17 – contact@selvea-nature.fr – selvea-nature.fr

