Marche sensible dans Noisy-le-Sec avec Genre et Ville

La Galerie, centre d’art contemporain, le samedi 20 mars à 15:00

Dans le prolongement de l’exposition « Tissus urbains » de Larissa Fassler, La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec invite la plateforme de recherche et d’action Genre et Ville (Chris Blache et Pascale Lapalud) pour une marche sensible dans Noisy-le-Sec.

Qui construit la ville ? Qui l’organise ? Qui l’habite ? Qui l’occupe ? Qui la traverse ?

Genre et Ville est composé d’urbanistes, de sociologues, d’architectes et d’artistes dont l’objet est de rendre les territoires égalitaires et inclusifs. En agissant par l’urbanisme, l’aménagement urbain, l’architecture et l’organisation sociale, leurs actions interrogent et transforment les territoires par le prisme du genre de manière intersectionnelle, c’est-à-dire en incluant les questions de normes de genre, d’âge, d’origine sociale, culturelle, ethnique, d’identité et d’orientation sexuelle.

Entrée libre, insription obligatoire

La Galerie,centre d'art contemporain 1 rue Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec



2021-03-20T15:00:00 2021-03-20T17:00:00