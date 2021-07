L'Isle-Jourdain PARC DES LOISIRS - SITE DE LA GARE L'Isle-Jourdain, Vienne Marche semi-nocturne PARC DES LOISIRS – SITE DE LA GARE L'Isle-Jourdain Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain

PARC DES LOISIRS – SITE DE LA GARE, le samedi 24 juillet à 19:30

Marche semi nocturne suivie d’un repas Parcours de 10 kms Départ 19h30

Réservation avant le 21 juillet 2021 12€ Repas +marche 2€ marche seule (apéritif offert) apportez vos couverts

Parcours de 10 kms + repas PARC DES LOISIRS – SITE DE LA GARE L’ISLE JOURDAIN 86150 L’Isle-Jourdain Vienne

2021-07-24T19:30:00 2021-07-24T21:00:00

