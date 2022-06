[Marché semi Nocturne] Hautot-sur-Mer, 23 juillet 2022, Hautot-sur-Mer. [Marché semi Nocturne]

Espace vert entre le restaurant Les Régates et l’aire de jeu Hautot-sur-Mer Seine-Maritime

2022-07-23 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-23 22:00:00 22:00:00 Hautot-sur-Mer

Venez flâner entre les différents stands de vos artisans et commerçants préférés, dans un cadre idyllique en bord de mer avec le coucher de soleil sur l'eau. Animation musicale proposée par les groupes « The Recast » et « Los Desperados Band ».

+33 2 32 90 06 78

